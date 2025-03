Vídeo mostra confusão entre GCM e foliões de 'As Muquiranas'; assista

GMS em confronto com 'As Muquiranas' - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Durante o bloco "As Muquiranas" uma cena de confronto entre a Guarda Municipal de Salvador e alguns foliões foi registrada e viralizou nas redes sociais. O registro foi feito na segunda-feira, 3, no Circuito Osmar (Campo Grande), do Carnaval de Salvador.

No vídeo é possível ver os guardas no meio de uma roda de foliões quando um deles arremessa uma lata de cerveja em um dos oficiais. Em seguida, os guardas partem para cima da multidão deferindo golpes de cacetete.

Enquanto os oficiais partiam pra cima, outros foliões pediam calma.

