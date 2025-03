Doze traficantes são mortos no Subúrbio de Salvador

Armas apreendidas na ação - Foto: Ascom | SSP

Na manhã desta terça-feira, 4, um tiroteio intenso no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, resultou na morte de 12 supostos traficantes de uma facção criminosa em confronto com policias da Rondesp, da Polícia Militar.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que o policiamento em Fazenda Coutos foi reforçado após relatos de uma invasão promovida por um grupo fortemente armado de uma organização criminosa. O objetivo foi "conter a escalada da violência e garantir a segurança da população".

Durante incursões realizadas na área, houve resistência armada por parte dos criminosos, resultando em confronto, afirmou a SSP. Doze suspeitos foram alvejados, socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

Informações preliminares apontam que os suspeitos invadiram a casa de uma mulher antes de morrerem em confronto.

A SSP-BA destacou ainda que todas as circunstâncias do confronto já estão sendo investigadas pela Polícia Civil, com a realização de perícias pela Polícia Técnica, em conformidade com os protocolos legais.

A SSP ainda afirmou que a operação em Fazenda Coutos é pontual e não possui qualquer relação com o Carnaval. O policiamento segue intensificado na região, com monitoramento constante para assegurar a tranquilidade dos moradores.

Na ação foram apreendidas duas submetralhadoras, oito pistolas e dois revólveres foram apreendidos, além de munições, carregadores, entorpecentes e balanças de precisão.

Vídeo da situação em Fazenda Coutos: