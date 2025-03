Carnaval é cancelado após tiroteio deixar um morto e 13 feridos

Confusão foi flagrada por câmera de celular - Foto: Reprodução

Uma pessoa morreu e outras 13 ficaram feridas em um tiroteio durante o Carnaval na praça central de Rio Pomba, em Minas Gerais, na segunda-feira, 3. O acontecimento fez com que a prefeitura da cidade cancelasse as festividades.

A vítima foi identificada como Luciene dos Santos Marques, de 25 anos. Segundo informações das autoridades, outras treze pessoas foram atingidas por disparos em diferentes partes do corpo. Dois suspeitos foram presos com uma pistola e munições.

Carnaval cancelado

A Prefeitura de Rio Pomba lamentou o ocorrido em nota publicada em seu perfil no Instagram. "Infelizmente, nosso Carnaval, que sempre foi sinônimo de alegria e celebração, foi marcado por momentos de terror nesta segunda-feira, quando criminosos vindos de outras cidades provocaram um tumulto, resultando na morte de uma pessoa e deixando outras 14 feridas. Esse episódio trágico nos causa profunda dor e consternação como comunidade.

Diante dessa situação, as festividades programadas para esta terça-feira estão canceladas em respeito às vítimas e seus familiares", diz um trecho do comunicado.

"A Polícia Militar agiu com rapidez, efetuando a prisão de dois suspeitos e apreendendo a arma utilizada no crime. Confiamos que a justiça será feita. Desde o momento do ocorrido, a Prefeitura, representada pelo prefeito, vice-prefeito e toda a sua equipe, tem acompanhado de perto o trabalho das equipes de resgate e da Polícia Militar, prestando todo o suporte necessário. Este é um momento de união e solidariedade. Nos unimos em oração pelas vítimas e reafirmamos nosso compromisso inabalável contra toda e qualquer forma de violência", conclui.