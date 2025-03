Em dia de polêmicas, trio de Daniela Mercury quebra e é rebocado

Momento que o trio é rebocado - Foto: Marcia Carneiro Preira/Ag. A TARDE

O trio elétrico de Daniela Mercury quebrou e precisou ser rebocado nesta terça-feira, 4, no circuito Campo Grande, logo após o Relógio de São Pedro, causando um atraso. A cantora já havia avisado a Léo Santana, que vinha logo atrás, sobre o problema.

De acordo com assessoria, o problema foi causado pelo ‘cavalinho’, caminhão que puxa o trio elétrico na parte da frente, trocado por um problema de embreagem durante o desfile. Mais de uma hora depois, o trio voltou a desfilar. Segundo a sua equipe, a artista se recusou a deixar o circuito e seguiu até a Praça Castro Alves com uma multidão à sua espera no fim do circuito.

Veja momento que o trio é rebocado:

Dia de polêmicas

Mais cedo, Daniela protagonizou diversos momentos tensos nos circuitos Campo e Grande e Barra-Ondina ao criticar o cantor Tony Salles pela situação que ocorreu pela madrugada, na Barra. Durante seu show na Avenida, a artista fez um comentário direto ao cantor: "Vá se lenhar, viu?", após já ter demonstrado incômodo com a aproximação do trio de Tony.