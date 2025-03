Marcio Victor opina sobre 'Música do Carnaval': "Merece muito"

Marcio Víctor opinou sobre a Música do Carnaval - Foto: A Tarde | Flávia Requião

Uma das grandes atrações do Circuito Dodô (Barra/ Ondina), o cantor Márcio Victor arrastou uma multidão de foliões nesta terça-feira, 4, último dia de Carnaval. Antes de subir no Trio Psirico, o artista conversou com a reportagem do A TARDE e opinou sobre a 'Música do Carnaval'.

Em fala, o cantor relembrou os seus maiores sucessos e a carga de ancestralidade que ele tenta passar através das músicas. Além disso, opinou sobre a importância do prêmio e de valorizá-lo.

"Eu vim do Candomblé, vim do Gueto, vim da periferia. Trazer essa responsabilidade passa filme da minha infância e ganhar títulos de 'Música do Carnaval' foi colocar o pagodão que vem das periferias na vitrine do Brasil e do mundo inteiro", disse o artista.

"Eu acho que precisa fortalecer ainda mais o prêmio, como era antigamente. Hoje ficou meio disperso, cada um faz uma enquete", completou.

Concorrendo ao título com a música 'Molen-Molen', Psirico exaltou Ivete Sangalo, uma das favoritas com os hits 'Energia de Gostosa' e 'O verão bateu em minha porta'.

"Ivetinha está com uma música muito boa. Merece muito. Eu amo muito Ivete. Eu acho que todos os artistas se empenharam, voltaram a crescer nessa vontade de ganhar 'Música do Carnaval', mas Molen-Molen fez uma coisa muito boa que é trazer o pagodão raiz pra cena e isso o público estava pedindo", finalizou o cantor.