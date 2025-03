Jerônimo atribui sucesso do Carnaval a parceria com Bruno

Jerônimo concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 5. - Foto: Bruno Dias / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) deixou as diferenças políticas de lado e elogiou a parceria com o prefeito Bruno Reis (União Brasil) para a realização do Carnaval de Salvador.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 5, quando apresentou os números da festa, o chefe do Executivo estadual destacou que graças ao trabalho conjunto, os números da folia foram positivos.

“A articulação entre estado e prefeitura tem que acontecer com mais maturidade. Vocês me viram ao lado do prefeito Bruno na entrega das chaves para o Rei Momo. Ali não era o governador Jerônimo e nem o prefeito Bruno. Era o estado e o município dizendo à Bahia, ao Brasil e ao mundo que o Carnaval tem uma programação unida para atender aos comerciantes, aos vendedores, aos foliões e artistas. Então isso é um aprendizado”, disse o governador.

“Outro aprendizado é do balanço que nós fazemos todos os dias. Como é que a gente estabelece uma relação de integração entre a polícia, a Guarda Municipal, a Polícia Federal, que também atuou nesse período nas estradas. Então nós temos que atuar para proteger vidas e garantir a tranquilidade de todos”, afirmou.