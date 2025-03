Carnaval: presidente da Saltur comenta conquistas e próximos objetivos

Presidente da Saltur pontua a grande infraestrutura do Carnaval na capital baiana - Foto: Clara Pessoa

No balanço do Carnaval 2025, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Issac Edington comentou o que deu certo e o que é necessário melhorar na folia do próximo ano.

A folia que começou com o Fuzuê e o Furdunço uma semana antes do Carnaval oficial, além da abertura no Campo Grande atingiu grande parte das expectativas, de acordo com o presidente, “um circuito de forma muito equilibrada, tivemos um carnaval histórico no centro da cidade, onde a gente teve momentos até de igualar o público daqui, os palcos temáticos que todos funcionaram, o carnaval de bairros”, concluiu.

Isaac Edington, presidente da Saltur | Foto: Edvaldo Sales / AG. A TARDE

Apesar dos pontos positivos, Isaac Edington comentou os ajustes necessários para o Carnaval de 2026. Sem o fluxo dos turistas elétricos na Graça, foi preciso redistribuir os circuitos. Segundo o presidente, como alternativa a Saltur avalia utilizar a ladeira da montanha e outros espaços que a equipe da pasta já começa a mapear na busca de melhorar o fluxo na folia.

O presidente ainda comentou o incidente envolvendo um trio elétrico que ficou preso no túnel, quando questionado sobre soluções para possíveis imprevistos. “Todos os motoristas recebem uma cartilha, recebem treinamento, a gente tem o apoio da Waze de saber o caminho correto, o sujeito simplesmente errou uma via”, explicou.

Isaac Edington também comemorou que Salvador se consagrou no Guinness de melhor Carnaval de truques elétricos do mundo. “Certamente a gente tem a melhor infraestrutura de Carnaval de qualquer cidade do mundo, porque é uma coalizão muito importante de todos os serviços que a prefeitura oferece”, disse o presidente que ainda pontuou a presença do serviço de segurança pública do governo do Estado.