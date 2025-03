Vereadores fazem balanço positivo do Carnaval de Salvador

Parlamentares falaram dos avanços e destacaram que os problemas detectados serão debatidos pela Câmara - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

Vereadores que passaram pelo Observatório da Casa do Povo de Salvador no Circuito Osmar (Campo Grande) fizeram um balanço positivo do Carnaval Axé Music – 40 Carnavais. Eles falaram dos avanços e destacaram que os problemas detectados serão debatidos pela Câmara, que vem colaborando no aprimoramento da festa.

O vereador Fábio Souza (PRD) ressaltou a organização da festa: “Eu acho que essa edição foi melhor do que o Carnaval do ano passado. Estou me referindo também aos balancetes, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, que apontaram menos violência e diminuição de atendimentos nos postos de saúde”.

Entretanto, Fábio disse que são necessárias algumas melhorias. “É necessário deixar o circuito mais livre para o folião, com a diminuição da quantidade de estruturas no circuito. É preciso abrir mais as ruas, pois assim vai melhorar muito o fluxo das pessoas no Carnaval de Salvador”, destacou.

A organização do Carnaval também foi analisada pelo vereador Daniel Alves (PSDB). “Estou acompanhando presencialmente e pela televisão. Temos um Carnaval cada vez mais bem organizado e com as pessoas felizes. É a Prefeitura fazendo o seu trabalho, o Governo do Estado também fazendo o seu trabalho, em harmonia, e para a gente ter sempre uma festa mais feliz e mais alegre”, afirmou.

“O Carnaval está sendo muito bom, com todos os circuitos cheios”, observou a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), líder da bancada da oposição na Câmara. Na sua avaliação, a Casa fez um papel muito importante ao debater a situação dos ambulantes, dos cantadores e dos cordeiros. “E isso ajudou para a Prefeitura e o Governo do Estado oferecerem condições dignas, como banheiros, chuveiros, alimentação. Então isso foi um papel da Câmara”.

Ela disse ainda que Câmara, por meio do Observatório, está prestando atenção em todos os circuitos e contribuindo para que nós tenhamos uma festa sem grandes problemas. “Nós não estamos tendo situações graves a serem administradas, pela forma como a festa foi organizada. Salvador tem uma experiência muito importante de festa de multidão, porque é multidão. Tem uma festa dessa. Multidão dançando atrás do trio, sem grandes problemas, é de orgulhar”, afirmou, acrescentando “é por isso que o nosso Carnaval é o melhor Carnaval do mundo”.

O vereador George Reis (PP), o Gordinho da Favela, fez um balanço positivo da festa, mesmo tendo observado que o transporte público foi um dos problemas enfrentados pelos foliões, especialmente no retorno para casa. “Percebi a dificuldade no desembarque de passageiros, principalmente em dias de chuva, quando muita gente sai ao mesmo tempo. Vamos buscar providências para que essa questão seja resolvida no próximo ano”, afirmou o vereador.

Melhorias para os ambulantes que trabalham na festa foram destacadas pelo vereador Kel Torres (Republicanos). Ele observou que esses trabalhadores estão reivindicando sombreiros, pois, quando chove, eles ficam sem cobertura. “Vamos buscar junto com o prefeito um caminho. Esses trabalhadores precisam dessa simples estrutura”, afirmou.

Espaço consolidado

O Observatório da Casa do Povo de Salvador se consolidou como um espaço para discutir o aprimoramento do Carnaval, além de servir como ponto de apoio da Câmara para receber convidados de outras instituições que também monitoram a festa. No sábado, o espaço foi aberto para os servidores da Casa.

Os temas levantados pelos observadores do Carnaval, como a criação de um circuito alternativo, o combate ao trabalho infantil, o fortalecimento da campanha contra o assédio de mulheres e a revitalização do Circuito Osmar, no Campo Grande, são debatidos pelos vereadores nas audiências, sessões e reuniões dos colegiados que dialogam com a festa.