“O Carnaval mais democrático de todos os tempos”, diz Ana Paula Matos

Vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos - Foto: Adam Vidal

As estatísticas parciais do Carnaval de Salvador já apontam uma tendência, que deve ser uma das grandes marcas da folia momesca de 2025: a melhor distribuição das atrações nos circuitos oficiais e o movimento pelo fortalecimento do Centro (Campo Grande e Centro Histórico).

Para a vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, a estratégia foi fundamental para o sucesso da festa, democratizando, e possibilitando que foliões de todas as regiões da cidade e das mais diferentes classes sociais tenham a possibilidade de curtir a festa.

“Tem opções para todos os gostos. A nossa estratégia de equilibrar as atrações dos principais circuitos se mostrou muito acertada. Estamos caminhando no sentido de valorizar ainda mais o tradicional do Campo Grande e evitando a concentração em um só circuito. As famílias, pessoas de todas as classes sociais, puderam celebrar a folia das mais diferentes formas e em todos os cantos da cidade. Por isso, tenho a absoluta convicção que estamos celebrando o Carnaval mais democrático e inclusivo de todos os tempos”, celebrou Ana Paula Matos.

Os dados ratificam a tendência. A quantidade de pessoas nos circuitos do Centro foi muito maior do que nos anos anteriores e contabilizou de cerca de 8 milhões de foliões das ruas até o final do quinto dia oficial.

Na quinta-feira, o circuito do Campo Grande registrou mais pessoas do que no Barra/ Ondina.

No sábado, foi registrada uma melhor distribuição do público entre os principais circuitos, sem superlotação da Barra, como ocorreu em 2024.

Já o domingo, foi marcado pelo recorde histórico de participação de público no circuito Batatinha (Centro Histórico), com o acesso de 164 mil pessoas através dos portais na região, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Também no domingo, foram contabilizadas 565 mil pessoas no circuito Osmar (Centro) e 965 mil no Dodô (Barra-Ondina).

Em todos os circuitos somados, foram 100 mil foliões a mais em relação ao quarto dia de festa de 2024.

A vice-prefeita também fez destacou a importância da ampliação, em 2025, de ações para dar melhores condições para quem trabalha da folia, a exemplo das estruturas montadas para catadores de materiais recicláveis e ambulantes.

“Esse movimento pela inclusão não tem volta. É uma decisão definitiva da nossa gestão valorizar esses trabalhadores que são fundamentais sucesso da festa”, afirmou.

Também no sentindo de fortalecimento do Centro, a vice-prefeita e secretária de Cultura acompanhou os desfiles de blocos de samba no circuito Osmar. No trio do Muquisamba, a gestora ressaltou a importância de valorizar o patrimônio cultural e o circuito tradicional da folia.

“Para nós, o samba é parte intrínseca da folia. Esse ritmo, símbolo de resistência na festa de Momo, enriquece a identidade da nossa cidade e do nosso povo. Foi emocionante assistir aos desfiles e ver as ruas do centro se transformarem em um vibrante palco, onde os foliões sambam e celebram a força dessa expressão musical”, finalizou Ana Paula Matos.