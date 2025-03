Secretário de Inovação cita “revolução digital” em Salvador

Alberto Braga concede entrevista no Observatório A TARDE - Foto: Raphael Muller / AG. A TARDE

No quinto dia do Carnaval de Salvador, o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Alberto Braga, marcou presença, nesta segunda-feira, 3, no Observatório do Grupo A TARDE, localizado no Hotel Monte Pascoal, no circuito Barra-Ondina. Em conversa com o A TARDE Play, Braga, que assumiu recentemente o cargo, ressaltou que pretende trazer à capital “uma revolução digital”.

“A gente vive em um conectado, onde o mundo é o digital. [...] A gente quer trazer essa revolução digital para toda a cidade de Salvador”, iniciou o secretário.

“A gente está fazendo o HUB do Subúrbio, vamos estar inaugurando no ano que vem o Centro de Comando de Observações para que a gente possa ter todos os dados e análises da nossa cidade, seja da Codesal, mas também da mobilidade, Transalvador, Guarda Civil Municipal, será um centro de inteligência para que a gente possa estar integrado”, detalhou.

Alberto ainda ressaltou que todas ações que pretende realizar reforçam a união entre o órgão e a população.

“Temos que ter o espírito público para que a gente possa estar sempre unido com o melhor para o cidadão”, declarou.