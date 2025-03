Jerônimo autoriza projetos para impulsionar o turismo em Cairu

Investimentos de Jerônimo em Cairu aproximam prefeito do União Brasil de uma aliança com o governo estadual - Foto: Thuane Maria | GOVBA

Com um investimento estimado em R$ 80 milhões, o município de Cairu, no Baixo Sul baiano, vai receber obras estruturantes do Governo do Estado. Esses projetos foram anunciados nesta segunda-feira, 3, durante visita do governador Jerônimo Rodrigues (PT) à cidade.

Entre esses investimentos, estão a ampliação do aeroporto, a pavimentação de diversos trechos de Morro de São Paulo e a construção do novo atracadouro de Gamboa do Morro, que tiveram a elaboração de projetos autorizada por Jerônimo.

Para o chefe do executivo, as obras vão fortalecer o turismo na região, gerando emprego e renda para a comunidade local.

“Dei uma pausa na agenda de Carnaval para fazer anúncios importantes para este arquipélago, que tem um turismo muito forte. As intervenções são necessárias considerando que Cairu é o terceiro polo turístico da Bahia, e precisamos oferecer mais opções de acesso e hospedagem para os visitantes e melhorar a qualidade de vida dos moradores. Já está em andamento a construção de dois atracadouros por aqui e esse será o terceiro”, pontuou Jerônimo.

A ampliação do Aeroporto de Morro de São Paulo visa melhorar a acessibilidade e a comodidade para os cerca de 400 mil turistas que visitam o local por ano, atraídos por suas belezas naturais, gastronomia e importância histórica. O valor previsto para a realização da obra é de R$ 30 milhões, incluindo a ampliação da pista, o terminal de passageiros e o pátio de estacionamento para as aeronaves.

“A pista de pouso atual possui mil metros por dez de largura e após a obra, vai passar a ter 1,5 mil metros por 30 de largura, para permitir o pouso da aeronave ATR 72, com 70 passageiros, e assim, atrair mais turistas”, descreveu o superintendente de infraestrutura do estado, Saulo Pontes.

“A conectividade aérea tem importância fundamental no estabelecimento da atividade turística. Aqui na Ilha de Tinharé, ainda temos dificuldade nos acessos e a ampliação desse aeroporto vai ajudar no incremento do fluxo de visitantes, gerando mais emprego e renda”, destacou o secretário de Turismo, Maurício Bacelar.

Outro projeto autorizado foi a construção de um novo atracadouro em Gamboa do Morro, com um investimento estimado em R$ 9,5 milhões, para a carga e descarga de materiais. A previsão é de que as duas obras sejam entregues em setembro de 2026.

O prefeito de Cairu, Hildécio Meireles (União Brasil), comemorou a parceria com o Governo do Estado para o desenvolvimento da Ilha de Tinharé, onde estão localizados quatro povoados: Morro de São Paulo, Garapuá, Gamboa e Galeão.

“Significa um salto na qualidade de vida das pessoas que vivem aqui. Vai melhorar infinitamente a acessibilidade, criando mais condições de trabalho. Precisamos acompanhar o desenvolvimento da região para atendermos a grande demanda de turistas que visitam as nossas praias”, comemorou Hildécio, cada vez mais próximo do governo Jerônimo.

O projeto de pavimentação das vias de acesso a Morro de São Paulo e no entorno do novo atracadouro de Gamboa também foi autorizado. A obra, com 18km de extensão, vai tornar mais fácil e seguro o acesso para os moradores e turistas.

Na ocasião, o governador visitou também o terreno onde será construída a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Morro de São Paulo e a encosta da segunda praia, onde deverá ter uma obra de contenção.

Carnaval em Cairu

Para garantir a folia em Cairu, o Governo do Estado, através da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), Embasa e Secretaria da Segurança Pública (SSP) estão apoiando a cidade com atrações musicais, manutenção das redes de água e emprego de efetivo policial, respectivamente.