Carnaval de Salvador contabilizou 11 milhões de foliões, diz SSP

Os dados fazem parte do balanço da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) - Foto: Márcia Santana e Gabriel Arouca/ Ascom SSP

O Carnaval de Salvador 2025 registrou mais de 11 milhões de pessoas em todos os três circuitos oficiais, durante os dias oficiais e no Pré-Carnaval - mesmo quantitativo de foliões registrados no mesmo período de 2024. Os dados fazem parte do balanço da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), apresentado nesta quarta-feira, 5.

O Sistema de Reconhecimento Facial, alinhado à atuação das Forças da Segurança, ajudou na captura de 55 foragidos da Justiça (pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, furto e dívida de pensão alimentícia) e na localização de três pessoas desaparecidas.

Além disso, a SSP também computou uma redução de 33% e os roubos de 32% no número de crimes contra o patrimônio. Ações ostensivas e de inteligência resultaram na prisão de 48 criminosos em flagrante. Em parceria com a Seap, equipes de inteligência alcançaram 37 pessoas com tornozeleira eletrônica nos circuitos.

Nos Portais de Abordagem, estruturas montadas nos acessos aos circuitos da folia, cerca de 5.000 itens proibidos, entre eles facas e tesouras foram recolhidos, evitando a utilização dos materiais para cometimento de crimes.

Pesquisa

A Ouvidoria da Secretaria da Segurança Pública visitou os circuitos da festa e conversou com foliões para aferir a sensação de segurança. Entre os participantes da pesquisa, cerca de 85% tiveram percepção positiva sobre a sensação de segurança.

No que diz respeito à confiança, 90% dos baianos e turistas aprovaram a atuação das Forças Policiais e de Bombeiros. O projeto Ouvidoria Itinerante também foi levado para as festas de Carnaval nos bairros Rio Vermelho, Cajazeiras, Itapuã e Periperi.

Prevenção à Violência

As equipes da Superintendência de Prevenção à Violência da SSP realizaram acolhimento de vítimas em situação de vulnerabilidade, durante 24 horas, nos três circuitos da festa. Cerca de 20 mil atendimentos foram realizados nas unidades do PIPREV.