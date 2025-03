Fila do ferry chega a mais de 3 horas de espera após feriado de Carnaval

São esperados cerca de 12 mil embarques e 13 mil desembarques ao longo do dia - Foto: SHIRLEY STOLZE

O fluxo de passageiros que deixam a Ilha de Itaparica e cidades vizinhas rumo a Salvador é intenso nesta quarta-feira, 5, e marca o fim do feriado prolongado de Carnaval.

No Terminal de Vera Cruz, a travessia Mar Grande-Salvador opera com embarque imediato, mas com grande volume de passageiros desde as primeiras horas do dia.

Desde as 5h, as embarcações partem a cada 30 minutos e, em alguns momentos, a cada 15 minutos para atender à alta demanda. A expectativa é que o movimento continue intenso ao longo do dia. No sentido contrário, de Salvador para Mar Grande, o fluxo também é alto, com saídas regulares a cada meia hora.

Já no sistema ferry-boat, a volta para a capital baiana tem sido marcada por longos períodos de espera, como de costume. Sete embarcações estão em operação, e a espera para veículos na Ilha de Itaparica chega a uma média de 3h30,s segundo a Internacional Travessias. Para amenizar o fluxo, foram realizadas 10 viagens extras até o momento.

Na rodoviária de Salvador, a movimentação começou tranquila mas deve ser intensificada ao longo do dia. Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agerba), são esperados 12 mil embarques e 13 mil desembarques ao longo do dia. Desde o início do período carnavalesco, mais de 225 mil passageiros já passaram pelo terminal rodoviário.