É hoje! Confira detalhes do 'Arrastão de Cinzas' comandado por Brown

- Foto: Divulgação

Criado em 1995, pelo cacique do Candeal, o tradicional Arrastão de Cinzas completa 30 anos e promete uma celebração inesquecível. Para marcar a data, Carlinhos Brown reunirá pelo menos 250 percussionistas, sendo 100 mulheres do grupo Fé-Menina, que vão tocar na saída do trio de Brown.

“O trabalho desenvolvido há mais de 40 anos com a retomada da mulher na percussão se dá pelo fato de estarem mais do que preparadas, e se existe um lugar de igualdade e talento, a percussão ocupa isso. Acho que é mais do que nós queremos”, reiterou.

Com regência de Rose Ratinha, o grupo Fé-Menina vai estrear no arrastão reiterando a importância da força das mulheres no espaço musical baiano, como reafirmou Carlinhos Brown desde o início do carnaval de Salvador.



Nosso arrastão vai ser inesquecível! Vamos fazer um cortejo de sucessos clássicos, celebrando os 75 anos de trio elétrico, 40 anos de axé, e com percussão na figura da mulher Brown

Idealizado por Brown para ser um momento de festa dedicado aos trabalhadores e todos os foliões, o arrastão traz diversos artistas em blocos sem cordas, no circuito Dodô (Barra-Ondina).



”O Arrastão de Cinzas começa às 10h da manhã e teremos muitas surpresas, pois muitos artistas estarão presentes, comemorando um ano verdadeiramente dedicado a celebrarmos esse coletivo de força. Viva o Axé Music, viva os 75 anos do trio elétrico, viva os 30 anos do Arrastão”, desejou Brown.

Na ocasião, os foliões vão contar, além de Carlinhos Brown, com os shows de Danniel Vieira, Léo Santana e Armandinho, a partir das 10h, desta quarta-feira, 5.