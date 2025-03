Ex-ator da Globo celebra conquista ao lado do marido: “Nosso filho”

Marco Pigossi foi um dos convidados pelo Camarote Expresso 2222 - Foto: Dara Medeiros | Portal Massa!

Mais uma celebridade que vive de perto, e pela primeira vez, o calor que tem o Carnaval de Salvador, o ator da Globo, Marco Pigossi celebrou o primeiro filme que produziu ao lado do marido, o cineasta italiano Marco Calvani.

Pigossi e Calvani assumiram o relacionamento em novembro de 2021. No final de 2023, os dois oficializaram a união no civil. Essa é a primeira obra que produz ao lado do amado que está com lançamento previsto para o dia 20 de março, e será exibido em todos os cinemas brasileiros.

“O filme Maré Alta fala sobre um imigrante brasileiro ilegal que vai para os Estados Unidos fugindo de uma família conservadora e ele vai se encontrar como um homem gay para ter essa experiência. O filme é dirigido e escrito pelo meu marido, e produzido e atuado por mim. A gente brinca que é o nosso primeiro filho. A gente rodou vários festivais em cartaz nos Estados Unidos, e estamos indicados ao GLAAD Awards, que é um prêmio que eles falam que é o Oscar Queer”, disse o ator que está no Camarote 2222.

'Ainda Estou Aqui'

O ator ainda aproveitou para tecer elogios à cinematografia “Ainda Estou Aqui”, pela premiação ao Oscar como Melhor Filme Internacional. Segundo ele, esse é o momento de celebrar também as grandiosas obras brasileiras,

“Estamos voltando a um momento tão bonito no cinema brasileiro, não só com “Ainda Estou Aqui”, mas com Baby, com Malu. Foi um ano incrível de cinema, filmes premiados no mundo inteiro, foi uma vitória geral. A Fernanda ganhou, o filme ganhou, o filme internacional ganhou, tudo isso, o reconhecimento do nosso cinema, da potência do nosso cinema, é um orgulho para todos nós, é uma festa coletiva.

Eu sinto que depois de quatro anos de criminalização da cultura, a gente volta a unir o público ao artista. O nosso último governo criou uma coisa única na história, que é colocar o público contra o artista. É uma loucura e eu vejo que esse momento é quase que a gente está fazendo as pazes. A gente todo mundo torceu pela Fernanda, pelo filme, pelo Valter. Então é um momento lindo, lindo, lindo de viver. É uma alegria”, finalizou ele