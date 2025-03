Reconhecimento facial ajuda Polícia a prender 42 foragidos no Carnaval

As prisões ocorreram nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha - Foto: Márcia Santana | SSP-BA

O Sistema de Reconhecimento Facial ajudou na captura de 42 foragidos da Justiça até a madrugada desta segunda-feira (3), véspera do encerramento da folia. O número supera os 36 procurados detidos no ano passado.

As prisões ocorreram nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha, em Salvador, além do Carnaval em Barreiras, no interior do estado. Entre os detidos, havia pessoas com mandados de prisão por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e dívidas de pensão alimentícia.

A segurança do evento também registrou um dado positivo: nenhuma morte violenta foi contabilizada ao longo dos 10 dias de festa, incluindo as noites de pré-carnaval.

Outras ocorrências

Na noite de ontem, um sargento aposentado foi preso após efetuar um disparo no Circuito Osmar (Campo Grande), atingindo foliões. A localização do suspeito foi possível graças ao sistema de videomonitoramento.

Além disso, houve uma queda expressiva na criminalidade durante a festa. O índice de lesões corporais caiu 29,4%, enquanto os crimes contra o patrimônio (furtos e roubos) reduziram 56,9%. Já os casos de posse de entorpecentes tiveram uma diminuição de 37%.

Sete pessoas foram presas em flagrante por diferentes delitos, incluindo furto, importunação sexual, discriminação, descumprimento de medida protetiva, roubo e tentativa de homicídio.