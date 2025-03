Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

Ao lado de Gominho, Preta recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

As homenagens a filha de Gilberto Gil se estenderam até à última noite do carnaval baiano, na terça-feira, 3. Ao lado de Gominho e amigos no camarote Expresso 2222, Preta Gil curtiu um show quase que particular do precursor da Axé Music, Luiz Caldas.

No registro do Portal A TARDE, o cantor para o trio em frente à artista e performa a música 'Sandra', composta por Gilberto Gil em homenagem a Sandra Gadelha, mãe de Preta. Confira: