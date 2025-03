Jerônimo celebra dados do Carnaval: "Baixamos os índices negativos"

Jerônimo apresentou balanço do carnaval nesta quarta-feira, 5. - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues apresentou, nesta quarta-feira, 5, o balanço dos serviços ofertados pela gestão estadual durante os dias de Carnaval na Bahia de 2025. O chefe do Executivo baiano destacou que, graças aos esforços de sua equipe, todos os índices negativos foram reduzidos em relação a festa momesca do ano passado.

“Não tivemos, pelo segundo ano seguido, graças a Deus, e ao trabalho de segurança pública, nenhuma morte. Nós devolvemos à Justiça um conjunto de pessoas que vieram pro circuito sem poderem vir, os tornozelados. Muitos deles não poderiam estar no circuito e 37 foram presos. Nós baixamos todos os indicadores negativos. Com o tema de estupro e violência contra a comunidade LGBTQIA+, nós criamos delegacia para isso, para poder fazer uma ação preventiva, mas se for o caso, também executiva quando for preciso”, disse o governador.

Jerônimo também detalhou que a estrutura de saúde montada para atender os foliões supriu bem a demanda tanto em Salvador, quanto no interior do estado.

“Nós nos preparamos para garantir uma rede de saúde próxima ou senão igual, adequada, perfeita, para termos todos os serviços disponibilizados e graças a Deus, não foi preciso usar de todos os recursos.Todos os mal-estares que tivemos durante o carnaval, seja pelo calor, seja por um excesso de bebida alcoólica ou cansaço, ou uma dor natural, de algum problema que alguém já tinha, todos eles foram cuidados”, reforçou o governador.

Na questão de infraestrutura, o gestor afirmou que graças aos investimentos do governo, não foram registrados problemas graves de falta de água.

“Portanto, eu quero, nós tivemos distribuição de água, 82 mil litros de água na capital e no interior, a exemplo de Itabuna e Barreiras. Ainda sobre a Embasa, vocês não viram, por exemplo, na Linha Verde ou na Ilha de Itaparica, reclamações sobre falta de água que sempre acontecem por conta da quantidade de visitantes que vão para esses lugares. Foram feitos serviços adicionais de infraestrutura para garantir que não faltasse água”, argumentou.

O governador também comemorou os números parciais do turismo, que segundo ele, atendeu as expectativas. “Aquilo que havíamos planejado foi cumprido. Chegando quase perto de 1 milhão de pessoas aqui em Salvador, 3 milhões e meio somados com o interior. A expectativa é de que R$ 7 bilhões tenham circulado na economia com essas diversas frentes da chamada indústria do Carnaval aqui em Salvador e em todo o território baiano”, projetou.

“É realmente um carnaval que extrapolou de ser o maior carnaval do Brasil. É um carnaval que envolveu nações dos cinco continentes presentes aqui. Tudo isso registrado nas nossas fichas, tanto de porto a aeroporto, com a quantidade de voos extras, quanto também de rodovias, de ônibus extra. Tudo isso dá a gente hoje a oportunidade de celebrarmos com muita alegria, o maior Carnaval do mundo”, celebrou.