Estreia na folia: Léo Santana leva a filha Liz ao Arrastão

Léo Santana leva a filha Liz ao Arrastão da Quarta-feira de Cinzas - Foto: Reprodução / Instagram

Léo Santana chegou ao circuito Barra-Ondina, em Salvador, para comandar o Arrastão da Quarta-feira de Cinzas, nesta quarta-feira, 5, em uma companhia especial: sua filha Liz. Essa é a primeira vez que a menina, de 3 anos, participa da festa.

Liz é fruto do relacionamento do cantor com a dançarina e influenciadora Lore Improta. Nas redes sociais, Léo compartilhou momentos ao lado da filha antes de subir no trio, incluindo um vídeo saindo de casa com a pequena no colo e outro dentro de uma van.

"Vamos finalizar o Carnaval e eu não tô só", disse o artista no vídeo em que aparece com Liz.

Recentemente, a menina viralizou nas redes ao dançar ao som de 'O Verão Bateu em Minha Porta', uma das apostas de Ivete Sangalo para o Carnaval deste ano.