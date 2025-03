Ambulantes fazem balanço negativo das vendas no Carnaval de Salvador

Daiane Nascimento é ambulante - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

No último dia de folia, quando acontece o tradicional 'Arrastão', ambulantes que participaram da festa durante todo o período fizeram um balanço negativo sobre as vendas deste Carnaval, em entrevista ao Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 5.

A ambulante Daiane Nascimento comentou que as vendas ficaram aquém das expectativas, descrevendo o movimento como "fraquíssimo" em comparação aos anos anteriores. Ela atribuiu a baixa demanda ao grande número de ambulantes trabalhando sem licença: "Acho que é muita gente em um só lugar. Muitas pessoas trabalham sem licença", afirmou.

Daiane também revelou que trabalhou 15 dias consecutivos e conseguiu faturar apenas R$2 mil, enquanto no ano passado, em apenas 7 dias de trabalho, ganhou mais de R$5 mil. Este foi seu primeiro ano vendendo na Barra, e ela considerou a experiência negativa: "Antes eu vendia em Campo Grande, onde sempre ganhei bem. Aqui foi horrível", disse.

Mônica Bittencourt, de 43 anos, também ambulante, classificou sua experiência neste ano como "horrível". "Ainda estou com muita mercadoria. Ano passado foi bem melhor", contou. Segundo ela, o preço da cerveja estava mais alto este ano, a R$6,00, e isso afetou as vendas. "O povo queria pagar R$5,00, especialmente os turistas, e isso não ajudou", explicou.

Jacicleide Santos, de 42 anos, que trabalha há 15 anos durante o Carnaval, também não ficou satisfeita com as vendas. Ela acredita que a chuva e a data do Carnaval impactaram negativamente os negócios, destacando que as vendas no ano anterior foram muito melhores.

Nemias Silva dos Santos, de 22 anos, que auxilia Jacicleide, relatou que eles acabaram vendendo mais barato para os turistas do que para os baianos. "Os baianos estavam pagando o preço certo, enquanto os turistas questionavam o valor e pagavam menos", explicou.