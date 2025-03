Faltam 344 dias! Saiba a data do Carnaval de Salvador em 2026

Carnaval de 2026 já tem data certa para acontecer - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

O Carnaval de 2025 chegou ao fim com o tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas, na manhã deste dia 5 de março, mas a festa do ano que vem já começa a ser planejada. A folia do ano que vem começará mais cedo do que ocorreu desta vez.

O Carnaval de 2026 está marcado para começar, oficialmente, no dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira. O feriado nacional acontecerá em 17 de fevereiro, terça-feira.

No próximo ano, o período da folia acontece um pouco antes em relação a 2025. A data da festa é alterada por causa dos cálculos feitos a partir do dia em que será a Páscoa.

Novidade na folia em 2026

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta quarta-feira, 5, que realizará uma mudança no Pré-Carnaval e vai antecipar o Furdunço para o sábado, anteriormente marcado pelo Fuzuê, que passa para o domingo.

O político ainda antecipou que o Carnaval 2026 poderá ter outras novidades. “Então essa decisão já está tomada, nós vamos ter mais novidades, mas o trabalho que a gente vai fazer é o Fuzuê no domingo”, afirmou.