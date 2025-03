"Acabamos com a guerra do credencimento de ambulantes", afirma Bruno

Ambulantes no Carnaval de Salvador - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que a organização do Carnaval 2025 trouxe avanços significativos para os trabalhadores informais da festa. Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 5, ele destacou que a gestão conseguiu eliminar os conflitos no credenciamento dos ambulantes e melhorar a estrutura para quem atua nos circuitos da folia.

Segundo ele, a descentralização do circuito Barra-Ondina também ajudou a distribuir melhor os trabalhadores, garantindo oportunidades em diferentes pontos da cidade.

A guerra do credenciamento dos ambulantes acabou. Também garantimos um ambiente mais organizado para esses trabalhadores, com pontos de apoio para descanso, alimentação e higiene Bruno Reis

Ele ressaltou que, com o fortalecimento do Carnaval no centro, os ambulantes puderam atuar de forma mais equilibrada entre os circuitos, reduzindo a superlotação na Barra-Ondina e garantindo uma distribuição mais justa.

Carnaval no Pelourinho 2025 | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, reforçou o compromisso da gestão com políticas sociais e anunciou a criação de um comitê para ampliar a articulação entre os ambulantes, os recicladores e os empresários, visando melhorias contínuas para os trabalhadores do Carnaval.

Temos espaços para carregar celulares, descansar e tomar banho, além de garantir suporte aos recicladores. Com a criação desse comitê, teremos ainda mais integração para fortalecer o apoio a quem faz a festa acontecer Ana Paula Matos

Ambulante no Carnaval de Salvador | Foto: Mila Cordeiro / Ag. A TARDE

Além das novas estruturas, a prefeitura também apostou em capacitação. Com a exigência de cursos para a regularização dos ambulantes, houve um aumento na adesão a treinamentos oferecidos pela Vigilância Sanitária.

Aqueles que antes resistiam aos cursos já nos procuram para participar. Isso resultou em um trabalho mais seguro e organizado, reduzindo casos de doenças virais e garantindo um comércio mais profissional na festa Ana Paula Matos

Bruno Reis ainda reforçou que o apoio ao comércio informal não se restringe ao Carnaval. Ele destacou ações da prefeitura para ambulantes ao longo do ano.

“Nosso compromisso com os trabalhadores informais vai além da festa. Estamos garantindo estrutura, capacitação e oportunidades para que possam atuar com mais dignidade e segurança, não apenas no Carnaval, mas em toda a cidade”, concluiu o prefeito.