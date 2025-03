“Nosso menor circuito é maior que o Carnaval deles”, diz Bruno Reis

Bruno Reis ironizou comparações do Carnaval de Salvador com outras folias - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), voltou a ironizar nesta segunda-feira, 3, as comparações feitas pelos gestores de outras cidades com o carnaval soteropolitano. Segundo ele, o menor circuito da folia baiana, o Batatinha, no Centro Histórico, é maior que os demais carnavais brasileiros.

“Não quero falar do carnaval dos outros. Mas, hoje, se tem lá no Rio o sambódromo; em São Paulo se tem também o sambódromo; lá em Pernambuco, o maior é em Olinda; e o nosso carnaval de ontem no Centro Histórico é maior do que o deles, o nosso menor circuito”, declarou Bruno Reis.

“Ontem, aqui [circuito Osmar, Campo Grande], tinham 565 mil pessoas e, no circuito Barra-Ondina, tinham 965 mil pessoas”, acrescentou o prefeito de Salvador.

Bruno Reis já havia minimizado essas comparações no domingo, 2, quando afirmou que os demais carnavais brasileiros brigavam para saber qual era o segundo maior do Brasil.

“Enquanto eles definem qual é o segundo melhor carnaval… Todo mundo sabe qual é o primeiro, né?”, brincou Bruno, nas redes sociais.