Balanço do Carnaval destaca assistência social e direitos humanos

Autoridades avaliaram as ações implementadas ao longo da festa e destacaram os avanços obtidos em diversas frentes. - Foto: Raphael Muller

O Carnaval de Salvador, encerrado oficialmente na quarta-feira de cinzas, 5, com o tradicional arrastão, teve um balanço positivo no que diz respeito à assistência social e à garantia de direitos humanos. Autoridades avaliaram as ações implementadas ao longo da festa e destacaram os avanços obtidos em diversas frentes.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Fabya Reis, enfatizou o compromisso do Carnaval de Salvador com a proteção social, destacando a integração entre secretarias e organizações sociais.

"Nosso balanço é extremamente positivo. O maior Carnaval do planeta é também o maior em proteção social, com a integração de secretarias, da SPM e das Voluntárias Sociais. Além desses cuidados, como a massagem e o banho, também garantimos segurança alimentar. Conseguimos distribuir 56 mil kits de lanches para assegurar uma alimentação adequada, com frutas, sanduíches e componentes nutricionais, levando dignidade a essas pessoas. Além disso, oferecemos 14 mil refeições para catadores e catadoras, dentro de um conjunto de outras ações voltadas à saúde e à proteção dessas pessoas, para que possamos promover um Carnaval do cuidado, da saúde e da segurança."

Já a superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Tricia Calmon, apresentou um panorama das ações realizadas pelo Plantão Integrado de Direitos Humanos e os resultados obtidos durante os dias de festa.

"Este ano, realizamos o terceiro Plantão Integrado de Direitos Humanos, onde conseguimos dialogar com pelo menos 30 órgãos e atender casos de violações de direitos de diversos públicos, como pessoas com deficiência, trabalhadores do Carnaval, público LGBTQIA+, idosos e demais pessoas que procuraram o plantão. Também monitoramos os números e verificamos uma redução significativa em ocorrências, como o trabalho infantil, que ainda é algo muito presente em festas dessa natureza. No entanto, no Carnaval de Salvador, a redução comparada a outros anos foi bastante expressiva, fruto do trabalho de toda uma rede."

A superintendente reforçou a importância de garantir direitos e acessibilidade durante o evento. "Uma festa desse porte precisa garantir direitos humanos, acessibilidade e dignidade no trabalho."