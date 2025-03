Carnaval 2026: camarote garante presença na folia do próximo ano

Camarote confirma presença no carnaval de 2026 - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O Carnaval deste ano acabou de chegar ao fim, mas alguns detalhes da festa em 2026 já começam a ser pensados. O Camarote Brown by Licia Fabio, por exemplo, confirmou presença na folia do próximo ano.

O espaço confirma a sua terceira edição em 2026. Nesta terça-feira, 4, no local, Fabio Almeida, um dos responsáveis pelo camarote falou à imprensa sobre a novidade: "Este foi o melhor dos carnavais que já pude imaginar. Brown fazendo a abertura e o encerramento do Carnaval, fazendo parte do protagonismo que é o axé music. E o camarote vem se consolidar e já confirmado em 2026. Um sucesso total".

"As expectativas eram altas e a gente superou e a gente vai ter, em 2026, um camarote ainda mais a altura que o artista, a cultura e Carnaval de Salvador merece. Agradeço a parceria com Brown, Licia Fabio e toda a equipe liderada por Camila Rebouças e Helaine Schindler. Agradeço também a imprensa e a Globo News”, comentou o empresário.

Durante cinco dias, Carlinhos Brown, Licia Fabio, Fabio Almeida e Camila Rebouças receberam políticos, artistas, celebridades, empresários, jornalistas, influencers e muitos foliões.

Cerca de mil convidados circularam por dia nas dependências do espaço, com seus salões climatizados, lounges externos com vista para o mar e no extenso mirante voltado para os trios pipocas e blocos.