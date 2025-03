Brown celebra Arrastão e parabeniza Ivete por ‘Música do Carnaval’

Carlinhos Brown - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Criador do Arrastão do Carnaval de Salvador, que acontece sempre na Quarta-feira de Cinzas, o cantor Carlinhos Brown comemorou os 30 anos da iniciativa antes de iniciar o percurso, na manhã de hoje, 5. O artista também aproveitou a ocasião para parabenizar Ivete Sangalo pelo título de Música do Carnaval com a canção ‘O Verão Bateu Em Minha Porta’.

Quando foi criado, o Arrastão tinha como o objetivo levar a folia para os trabalhadores que não podiam curtir durante o Carnaval, como vendedores ambulantes e catadores de materiais recicláveis, por exemplo.

Aos poucos, a festa foi se popularizando e atraindo foliões que desejavam aproveitar mais um dia de festa. Para Brown, essa expansão do evento é “espontânea”, positiva e contribuiu para que o Arrastão da Quarta de Cinzas chegasse às três décadas em um momento significativo para a história baiana.

"O arrastão combina no fato dos 75 anos do trio e os 40 anos do axé, e nós estamos celebrando isso sim com as pessoas que trabalharam, mas também tem pessoas que vieram curtir mesmo”, declarou.

Por fim, o ‘Cacique do Candeal’ elogiou a estratégia musical de Ivete Sangalo e deu os parabéns pela vitória na disputa da melhor música da folia de 2025.

“Ivete que tem tido uma percepção enorme, ela é fã do frevolada, de uma das batidas da Timbalada, que começou em ‘Rapunzel’. Ela sai misturando e fazendo esse fervor, porque é onde a energia puxa e diz eu escolho você para ser isso nesse momento. Ela está de parabéns como Música do Carnaval”, concluiu.