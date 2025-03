Noug agita Carnaval de Salvador no Terreiro de Jesus

Noug durante o Carnaval de Salvador - Foto: Divulgação

O cantor Noug se apresentou no Carnaval de Salvador no Furgão Elétrico do Terreiro de Jesus, na segunda-feira de Carmaval, 3. O repertório do artista contou com várias composições próprias, em uma apresentação cheia de carisma.

Entre as músicas, destacaram-se suas composições que concorreram ao título de música do Carnaval, como "Trio do Amor", lançada com o Cheiro de Amor em 2025, e "Venha", lançada com o Filhos de Jorge em 2023.

Além disso, essa é uma apresentação muito especial para o próprio artista, que já esteve em um trio elétrico uma vez, mas como backing vocal. E essa foi a primeira vez que o cantor comandou solo um trio.

"É uma emoção única, um sentimento de gratidão à música por toda a entrega que ela me proporcionou na minha vida", disse Noug emocionado.