Bruno Reis faz balanço e projeta futuro do circuito Campo Grande

Prefeito faz avaliação da festa no Campo Grande - Foto: Gilberto Júnior | PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), fez uma avaliação, nesta quarta-feira, 5, do tradicional circuito Osmar, no Campo Grande. Em coletiva de imprensa, o gestor soteropolitano reforçou o trabalho e expectativa de fortalecimento do Carnaval da região nos próximos anos.

"Não tenha dúvidas que esse trabalho de fortalecer o Carnaval do Centro vai continuar, nossa organização prévia para isso já começa no dia de hoje, com algumas decisões que já foram tomadas para o ano que vem, e a expectativa é produzir um Carnaval ainda melhor em 2026 aqui no Centro", explicou o prefeito, durante a apresentação dos números da folia.

Grade de atrações e equilíbrio dos circuitos

Ainda durante a coletiva, Bruno Reis admitiu a dificuldade enfrentada pela organização do Carnaval na contratação de atrações de peso para o circuito no domingo, considerado por parte dos foliões como o principal dia de festa, o que resultou no alto fluxo de pessoas na Barra.

Bruno aponta desafios e futuro do circuito Campo Grande | Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

"É impressionante como pelo olhar, pela experiência, já percebemos os problemas que existem nessa região. Realmente tivemos uma dificuldade de contratar os artistas pro domingo, o que causou uma concentração muito grande no circuito Barra-Ondina", pontuou Bruno Reis.

Questionado sobre os episódios de violência registrados no circuito, como a prisão de um sargento aposentado após atingir quatro pessoas com um disparo de arma de fogo, Bruno citou o trabalho feito na segurança por meio das revistas, pontuando que o tema é um dos grandes desafios para a coordenação da folia.

"Avançamos muito na segurança com os pórticos e as revistas, mas infelizmente tivemos algo direcionado aqui no Centro com o encontro de facções que atuam aqui na região", afirmou Bruno, que continuou.

"Graças a Deus todas as quatro pessoas que foram atingidas tiveram alta e não adianta a gente fazer tanto investimento e fortalecer tanto e achar que parou por aí. A segurança continua sendo o grande desafio", frisou o prefeito da capital baiana durante a coletiva.

Estacionamento dos trios

Sem o terreno da Graça, espaço tradicional de estocagem no Centro, a Prefeitura optou pelo estacionamento dos trios nas regiões da Carlos Gomes e Vale do Canela. Para evitar o problema nos próximos anos, Bruno Reis afirmou que uma das alternativas estudadas para guardar os veículos após os percursos é o Comércio, na Cidade Baixa.

Para isso, a Ladeira da Montanha, que liga a parte baixa com a parte alta da cidade, seria usada como 'escape' dos trios.

"Foi um dos desafios que enfrentamos este ano (falta de lugar para estocar os trios), é o primeiro Carnaval que a gente não tem disponível aquele terreno ali da Graça, que era onde estocava a maioria dos trios. Parte deles nós estocamos ali no Vale do Canela, em frente ao antigo colégio Odorico Tavares. Uma outra parte estocamos na Carlos Gomes, aí essa decisão trouxe problemas, porque tem dias que tem alguns bloco no contrafluxo", afirmou Bruno Reis, que em seguida apresentou a provável solução.

"Efetivamente, esses que ficaram estocados ali, que quando a gente percebeu, a gente diminuiu esse estoque. A gente está estudando a possibilidade dos trios que terminam ali na Sulacap, na Praça Castro Alves, descerem pela Ladeira da Montanha e serem estocados lá no Comércio", pontuou o prefeito.