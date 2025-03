Jovem é brutalmente assassinado a tiros no interior da Bahia

Delegacia Territorial de Serrinha investiga o caso - Foto: Divulgação/Sindpesp

Na zona rural de Serrinha, a 68 km de Feira de Santana, um jovem, inicialmente identificado como Kaique Castro de Jesus, foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira, 5. O crime ocorreu no povoado do Regalo, onde um suspeito se aproximou da casa da vítima, a chamou e, ao aparecer, foi surpreendido com os disparos.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso chamou Kaique para fora da residência e, assim que a vítima apareceu, efetuou os disparos e fugiu do local. A motivação para o crime ainda é desconhecida.

A Delegacia Territorial de Serrinha investiga o caso, e equipes da Polícia Civil estão realizando diligências para localizar o autor do homicídio e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.