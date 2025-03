Leo Santana perdeu peso impressionante durante o Carnaval

Mesmo após a intensa maratona, Leo Santana ainda tem compromissos no pós-Carnaval - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Carnaval é uma festa de excessos: alegria, música, energia e, para os artistas, um verdadeiro teste de resistência. Leo Santana, um dos maiores nomes do axé, não apenas levou multidões ao delírio com suas apresentações, mas também surpreendeu com um dado inusitado: ao longo da maratona carnavalesca, perdeu mais de 5 kg.

O cantor compartilhou os números do seu Carnaval 2025. Segundo o balanço do artista, a equipe contou com mais de 80 pessoas diretamente envolvidas, entre músicos, técnicos, produtores, seguranças, stylist, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, bailarinos, assessores e motoristas. Além disso, mais de 500 profissionais indiretos trabalharam nos bastidores.

Mesmo após a intensa maratona, Leo Santana ainda tem compromissos no pós-Carnaval. Na sexta-feira, 7, ele agita o Carnaporto; no sábado, 8, se apresenta no Camarote Bar Brahma, no desfile das campeãs em São Paulo; e no domingo, 9, pela primeira vez, leva o bloco “Vem com o Gigante” ao Carnafacul, no Ibirapuera.

Confira mais números impressionantes da folia do Gigante:

08 dias de festa

16 shows

04 estados diferentes

07 apresentações em trio elétrico

09 shows em palco

Mais de 36 horas cantando

Mais de 28 horas dançando

Mais de 200 músicas executadas

16 figurinos para Leo e 56 para o balé

10 caminhões baú, 04 aviões e 02 trios elétricos para deslocamento da equipe

Esquema de segurança especial, com mais de 15 seguranças por show

Mais de 1.200 garrafas de água consumidas

Média de apenas 3 horas de sono por dia para toda a equipe