Audiência do Grupo A TARDE supera 100 milhões de visualizações durante Pré e Carnaval

Wanda Chase e Ildázio Tavares Jr.. apresentaram a transmissão do Carnaval 2025 no Observatório A TARDE - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A cobertura do Carnaval 2025 realizada pelo Grupo A TARDE foi um marco na história da folia baiana. Com uma operação inovadora, os portais A TARDE e MASSA! e suas Redes Sociais se uniram ao A TARDE Play para levar ao público uma transmissão intensa e dinâmica, consolidando-se como referência em jornalismo digital durante a maior festa popular do mundo. O impacto foi gigantesco: mais de 100 milhões de visualizações em suas plataformas digitais e mais de 20 milhões de usuários alcançados, consolidando a maior cobertura já realizada pelo grupo.

Com mais de 200 profissionais mobilizados, somando os veículos impressos e digitais, equipe de redes, núcleo audiovisual, além de outros setores importantes para o desempenho da cobertura, a equipe esteve presente nos circuitos para registrar cada momento, desde os eventos de verão, como os famosos ensaios e as festas populares de Senhor do Bonfim e Iemanjá, passando pelo pré-carnaval de Fuzuê, Furdunço, Pipoco e Habeas Copos, até os seis dias oficiais da folia e o tradicional Arrastão na Quarta-feira de Cinzas.

Os nossos números de audiência coroam um trabalho de um time não só dedicado e competente, mas muito preocupado em levar conteúdo qualificado para nossos usuários. Com a força e tradição do Grupo A TARDE, entregamos a melhor cobertura de Carnaval. Cada vez mais conectado com o público do Digital e focado em produção audiovisual Rafael Sena - head do núcleo digital do Grupo A TARDE

Produção audiovisual e alcance digital recorde

Ivete Sangalo interagiu com o Observatório A TARDE | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A grande novidade deste ano foi a transmissão ao vivo realizada pelo Observatório A TARDE, que teve como destaque a apresentação dos jornalistas Wanda Chase e Ildázio Tavares Jr., dois grandes nomes do jornalismo baiano. Com uma vista privilegiada para o circuito Dodô (Barra/Ondina), a dupla comandou mais de 50 horas de transmissão ao vivo, trazendo análises, entrevistas exclusivas com artistas e autoridades, além de momentos de interação e descontração com o grande protagonista da festa: o folião.

A experiência e carisma de Wanda Chase e Ildázio Tavares Jr. proporcionaram um formato inovador, unindo informação histórica, modernidade e a energia contagiante dos repórteres na pista. A transmissão permitiu que o público acompanhasse todos os detalhes da folia por múltiplos ângulos, consolidando a abordagem diferenciada do Grupo A TARDE.

Coordenador do A TARDE PLAY, o núcleo audiovisual do Grupo A TARDE, e responsável pela transmissão, Gustavo Castellucci destacou a importância desse novo formato para o futuro das coberturas carnavalescas.

Considerando que foi o nosso primeiro Carnaval com transmissão multicâmera, eu diria que foi inédito, pioneiro no grupo e abriu portas para os próximos anos. Encontramos um formato que mesclava informação histórica com Wanda Chase, uma comunicação moderna com Ildázio e a juventude dos repórteres na pista, interagindo de forma descontraída com os foliões. Promovemos encontros, celebramos a diversidade e levamos ao público uma cobertura vibrante, unindo diversão e informação. Nosso papel foi cumprido, e agora começamos a planejar não só o Carnaval de 2026, mas também outras grandes festas, como o São João e importantes eventos culturais do nosso estado Gustavo Castellucci - Coordenador do A TARDE PLAY

Engajamento digital impressionante

Público aproveitou estrutura do Observatório A TARDE para ver desfiles | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O sucesso dessa nova iniciativa se refletiu na resposta do público, que acompanhou de perto cada detalhe da festa através da integração entre os múltiplos ângulos e plataformas. Nas redes sociais, entre os dias 1º de fevereiro e 4 de março, o Instagram teve, ao todo, 84 milhões de visualizações e 19,1 milhões de contas alcançadas. Já no Facebook, foram 12,7 milhões de visualizações do conteúdo produzido. No TikTok, as visualizações somam 1,7 milhão.

Quando recortado apenas o período do Carnaval, entre 27 de fevereiro e 4 de março, o número de visualizações no Instagram soma 24,2 milhões, com um total de 6,7 milhões de contas alcançadas apenas neste período. No Facebook, as visualizações totalizam 2,1 milhões e no TikTok, 829 mil visualizações.

Observatório fez entrevistas relevantes | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Carlinhos Brown durante passagem pelo Observatório A TARDE | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Bell Marques durante passagem pelo Observatório A TARDE | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Nos sites, a recepção do público também foi grande. No Portal A TARDE, houve crescimento de 45% em relação ao número de páginas visualizadas e aumento de 1 milhão de usuários. Juntaram-se ainda ao time, os impressos A TARDE e MASSA!, que ampliaram o alcance do leitor.

O impacto da transmissão ao vivo com Wanda Chase e Ildázio Tavares Jr. reforça o compromisso do Grupo A TARDE em oferecer inovação e qualidade na cobertura do Carnaval de Salvador, preparando o caminho para futuras coberturas ainda mais dinâmicas e abrangentes. E para quem não conseguiu ver ou quer dar aquele replay nos melhores momentos, sem problemas: toda a transmissão da folia na capital baiana está disponível nas plataformas do Grupo A TARDE na internet. São dezenas de horas de gravação, com conteúdo de qualidade e entrevistas exclusivas.