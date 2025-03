Pegou? Saiba como se livrar da virose "Energia de Gostosa"

'Virose Energia de Gostosa': médica dá dicas de recuperação pós-folia - Foto: Pexels

Com o fim do Carnaval, muitos foliões começam a sentir os efeitos da famosa virose pós-folia, geralmente, apelidada com o nome da música do carnaval, esse ano, “Energia de Gostosa”. Febre alta, tosse e dor de garganta estão entre os principais sintomas que acometem quem aproveitou intensamente os dias de festa. Para orientar sobre os cuidados necessários, a médica Adielma Nizarala, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), compartilhou algumas dicas para uma recuperação mais rápida.

Segundo a especialista, o primeiro passo é repor o sono perdido durante a folia. “A segunda coisa é tomar bastante líquido, se alimentar direitinho e voltar à rotina normal de atividades físicas, alimentação e repouso”, recomenda.

Sobre quando procurar atendimento médico, Adilema explica que a maioria das viroses respiratórias tem um ciclo que começa, piora um pouco, melhora e desaparece naturalmente. No entanto, caso os sintomas persistam por mais de cinco dias, é necessário buscar ajuda profissional.

Ela também alerta para o uso de medicamentos sem orientação médica.

Na maioria das vezes, a automedicação deve ser evitada completamente. Mas se você já tem o hábito de usar determinada medicação para dor de cabeça e sabe que não tem alergia, isso pode ser feito. No entanto, se não houver melhora, é importante procurar um médico em vez de mudar para outro remédio sem indicação Adielma Nizarala

'Virose Energia de Gostosa': médica dá dicas de recuperação pós-folia | Foto: Pexels

Por fim, a médica ressalta a importância de evitar contato com grupos mais vulneráveis. “Se você estiver doente após o Carnaval, evite contato com idosos, pessoas com doenças pré-existentes e crianças, pois elas podem ter mais dificuldade de recuperação”, orienta.