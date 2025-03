506 dias depois, Neymar volta à Seleção e comemora: "Feliz"

Neymar em partida das Eliminatórias - Foto: Vitor Silva/CBF

Um dos grandes nomes do futebol brasileiro no século, Neymar Jr está de volta à seleção após 506 dias. Na manhã desta quinta-feira, 6, o camisa 10 foi convocado pelo treinador Dorival Jr e comemorou a presença na lista através das redes sociais.

"Feliz em estar de volta", escreveu o atleta ao compartilhar uma foto assistindo o momento da convocação.

| Foto: Reprodução

O último duelo do atacante foi no dia 17 de outubro de 2023, há mais de um ano, quando enfrentou o Uruguai, pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o camisa 10 sofreu a lesão no joelho que o tirou dos gramados por quase um ano, retornando em outubro de 2024, ainda como jogador do Al-Hilal.

Agora, atuando pelo Santos, Neymar soma sete jogos, com três gols e três assistências, sendo fundamental para a campanha da equipe paulista. Neste domingo, 9, o camisa 10 entra em campo pelas semifinais do Paulistão, contra o Corinthians.

"Ninguém precisa falar a respeito daquilo que representa o Neymar, o momento que ele vive é um processo de recuperação. Nós temos esse entendimento, temos consciência. Mas também entendemos que as capacidades e qualidades de um jogador como esse acabam sendo um condicionante para que ele possa superar qualquer situação que venha acontecer dentro de uma partida. É um jogador que os próprios atletas já expressaram publicamente o que ele representa no nosso grupo", disse Dorival Jr após o anúncio de convocados.

Em março, o Brasil encara a Colômbia, no dia 20 de março, às 21h45, no Mané Garrincha. Contra a Argentina, o confronto será no Monumental, em Buenos Aires, no dia 25, às 21h.