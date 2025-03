Em casa: Trio do Bahia reencontra cidade natal em jogo da Libertadores

Acevedo, Lucho Rodrúguez e Michel Araújo, jogadores do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia viajou quase 4 mil quilometros para chegar em Montevidéu, no Uruguai, palco do jogo de ida da terceira fase da Libertadores, contra o Boston River. O elenco tricolor desembarcou na capital uruguaia na noite desta quarta-feira, 5, em um encontro marcante para três jogadores do Esquadrão de Aço: Lucho Rodríguez, Michel Araújo e Nicolás Acevedo.

Além de serem do Uruguai, os três atletas iniciaram suas carreiras em clubes de Montevidéu e dois deles nascerem na cidade. A excessão é o meia Michel Araújo, que foi criado em Colonia del Sacramento, mas foi revelado pelas categorias de base do Racing Club, time da capital.

Michel Araújo quando defendia o Racing Club, do Uruguai | Foto: Divulgação

Contratado pelo Tricolor em 2023, Acevedo foi revelado pelas categorias de base do Liverpool-URU e atuou por duas temporadas no país de origem, antes de ser contratado pelo New York City e ser emprestado ao Bahia. "Feliz por voltar ao Uruguai e jogar. O Boston é um time forte, agressivo, eles marcam e jogam bem. Acho que vai ser um jogo bom", disse o meio-campista.

Nicolás Acevedo, quando atuava no Liverpool, do Uruguai | Foto: Divulgação

O atacante Lucho Rodríguez também possui fortes ligações com Montevidéu, já que sempre atuou em equipes da capital antes de se transferir ao Bahia. Bella Vista, Progreso e Liverpool foram os clubes que o jovem defendeu, seja na base ou no futebol profissional.