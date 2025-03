Boston River x Bahia: Tricolor nunca foi derrotado no Uruguai

A última vez que o Bahia jogou no Uruguai foi em 2021, contra o Montevideo City Torque - Foto: Rafael Machaddo / EC Bahia

O Bahia inicia sua trajetória na terceira fase da Libertadores nesta quinta-feira, 6, quando enfrenta o Boston River, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Além da busca pela classificação à fase de grupos, o Tricolor terá um desafio histórico: vencer pela primeira vez em solo uruguaio.

Nas três ocasiões em que atuou no país vizinho, todas pela Copa Sul-Americana, o Esquadrão de Aço saiu de campo com empates. Em 2018, ficou no 1 a 1 contra o Cerro. No ano seguinte, empatou sem gols com o Liverpool-URU. Já em 2021, novo empate em 1 a 1 diante do Montevideo City Torque, que faz parte do Grupo City.

O duelo contra o Boston River também marca a estreia do Bahia no Estádio Centenário, palco icônico do futebol mundial e sede da primeira Copa do Mundo, em 1930. Caso vença, além de quebrar o tabu no Uruguai, o Tricolor conquistará sua primeira vitória fora do Brasil na história da Libertadores.