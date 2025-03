Lucho Rodríguez reencontra velho conhecido na 3ª fase da Libertadores

Lucho Rodríguez é o artilheiro do Bahia no ano - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após revés no Campeonato Baiano, o Esporte Clube Bahia virou a chave e direcionou 100% das atenções ao confronto decisivo desta quinta-feira, 6, contra o Boston River, pela terceira fase prévia da Copa Libertadores, no Estádio Centenário, no Uruguai, às 21h30. Destaque do ano, herdando a camisa 9 Tricolor depois da saída de Everaldo, o atacante Lucho Rodríguez pode ser uma peça-chave para o duelo.

Isso porque ‘El Boston’ é um velho conhecido do artilheiro uruguaio. Quando ainda defendia as cores do Liverpool-URU, e do Progresso-URU, Lucho enfrentou o rival do Esquadrão na 3ª fase da ‘Glória Eterna’ em cinco oportunidades, acumulando dois gols, três vitórias e dois empates no retrospecto contra o adversário.

Além de tentar manter a positiva escrita pessoal, contra o Boston River, Luciano Rodríguez busca ajudar o Bahia a quebrar um tabu na Libertadores: o Tricolor de Aço nunca venceu uma partida fora do Brasil pela competição. Na história, a equipe azul, vermelha e branca já disputou nove partidas fora de casa, sendo três derrotas, cinco empates e um triunfo — contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com seis gols marcados no ano, em apenas sete jogos disputados, Lucho é a principal esperança de gols da torcida tricolor para o duelo desta quinta-feira, 6. Caso volte a balançar as redes contra o Boston River, o camisa 9 iguala, ou até mesmo ultrapassa, a marca de gols alcançada pelo Bahia na temporada passada, mas com 14 partidas a menos, consolidando-se na disputa pela artilharia estrangeira da história do clube.