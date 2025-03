Próximo de estreia em 2025, capitã do Bahia afirma: "Elenco forte"

Aila com o título do Campeonato Baiano - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

De volta à elite do futebol brasileiro feminino em 2025, o Bahia terá o seu primeiro desafio nos próximos dias, pela Supercopa do Brasil. Na temporada, as Mulheres de aço ainda terão pela frente a estreia na Copa do Brasil, a Série A1 e o Campeonato Baiano, totalizando quatro torneios.

Em busca de grandes resultados, a equipe tricolor reforçou o elenco com a chegada de novas atletas e vem se preparando com o treinador Felipe Freitas desde janeiro. A estreia em 2025 será diante do Cruzeiro, neste sábado, 8, pela Supercopa do Brasil.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a zagueira Aila exaltou a força do elenco e o entrosamento para conquistar bons resultados na temporada.

"A gente vem com um entrosamento muito bom, com uma parceria muito boa. Chegaram novas meninas esse ano e tivemos uma adaptação muito boa, temos um elenco muito forte, com solidez. A gente vem entendendo bastante o trabalho que o professor vem passando para a gente, e o nosso time está bem forte, psicologicamente, bem entrosado também, e muito bom em relação ao ambiente e vestiário", disse a atleta.

Aila é uma das veteranas no elenco, tendo vestido a braçadeira de capitã no inédito título brasileiro da Série A2, conquistando o acesso à elite. No entanto, a atleta revelou um rodízio da braçadeira entre as principais atletas e o objetivo por trás da ação.

"O técnico vem tendo um bom rodízio em relação às capitãs em cada jogo. É uma oportunidade que a gente vem tendo de colocar novas líderes em campo e no elenco também. As meninas me enxergam pelo fato de ser uma atleta mais antiga aqui no clube, né? Como uma referência do Bahia", revelou a defensora.

Aila comemorando triunfo do Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

De volta à principal competição do Brasil, Aila relembrou o caminho de altos e baixos dos últimos anos, mas ressaltou o crescimento, chegando a disputar a Ladies Cup em 2024, avançando à final, mas sendo superada na decisão.

"A gente passou por anos de altos e baixos e, esse ano, colocamos o Bahia onde ele sempre tem que permanecer. No final do ano passado disputamos uma competição internacional, que nunca havíamos disputado e fizemos uma boa atuação. Esse ano vamos disputar torneios importantes, a Série A1, que é uma competição muito longa e muito difícil, a Supercopa do Brasil e a Copa do Brasil. Então, a gente vem treinando bastante para essas competições e com certeza podem esperar grandes jogos", garantiu a camisa 4.

Para conseguir bons resultados, além de um bom elenco e a preparação correta, é necessário ter uma mentalidade vencedora. Questionada, a capitã do Bahia exaltou a experiência do elenco, com atletas que já disputaram grandes competições, como a Libertadores.

"No nosso elenco temos meninas que já vivenciaram esse tipo de competição. Já disputaram até outras competições maiores, como a Libertadores. Então, tenho certeza que estamos preparadas para essa competição. A equipe está bem e a gente vem fazendo algumas dinâmicas para fortalecer isso", finalizou Aila.