Jean Lucas diz que "concentração" será fundamental na Libertadores

O meio-campista Jean Lucas é um dos titulares do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O meio-campista Jean Lucas foi o escolhido para a entrevista coletiva nesta terça-feira, 4, na Cidade Tricolor. Poupado na partida contra o Jacuipense no Campeonato Baiano, ele fará parte da delegação que viaja para o compromisso diante do Boston River, no Uruguai, pela Libertadores.

Mesmo fora da derrota no estadual diante do Jacupa, Jean afirma que a equipe precisa estar concentrada para conquistar o resultado positivo contra os uruguaios na Liberta.

"A intensidade de jogo. A gente não pode deixar baixar a intensidade, a concentração. E é continuar competindo. Sabemos que vai ser um jogo difícil contra eles, para fazer um grande resultado e trazer o jogo para a nossa casa", disse.

Jean ressaltou a dificuldade em jogar no tradicional Estádio Centenário e da adaptação do adversário no campo de jogo.

“Nós sabemos que eles já jogaram Libertadores, Sul-Americana. Acostumado com esse tipo de campeonato e precisamos ir lá focados, sempre concentrados em realizar um grande jogo”, complementou.

Jean Lucas esteve em seis dos sete jogos disputados pelo Bahia em 2025 entre os 11 iniciais. Ele esteve em campo nos jogos contra contra o The Strongest, válidos pela segunda fase prévia da Libertadores. Ele garante estar bem fisicamente e pronto para mais uma decisão.

“Estou me sentindo muito bem. A gestão de performance do clube me deixa muito bem. É um rodízio com grandes jogadores, o que é bom para todos conseguir jogar e ficar feliz. Importante também para recuperar e sempre estar 100%”, finalizou.