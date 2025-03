"Excelente ano", projeta treinador do Bahia sobre temporada de 2025

Felipe Freitas, treinador do Bahia, com o título do Campeonato Baiano - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O investimento no Esporte Clube Bahia ultrapassa a barreira do futebol masculino e abre espaço para a valorização e crescimento da modalidade no feminino. Na última temporada, as Mulheres de Aço já mostraram o seu potencial, conquistando o inédito título nacional da Série A2, o pentacampeonato do Baianão e avançou à final do Ladies Cup.

Em 2025, o objetivo do Esquadrão é ainda maior, tendo em vista que se prepara para disputar quatro competições, sendo três delas em um cenário nacional: Série A1, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Baiano. O calendário cheio é uma conquista para o esporte, que aumenta o seu nível de competitividade e qualidade.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o treinador do Bahia feminino, Felipe Freitas, exaltou a oportunidade nos números de jogos, opinando sobre os benefícios e as formas que o feito podem deixar a modalidade mais atrativa.

“É importante que o calendário seja cada vez mais robusto, com mais competições. É importante que haja variedade de clubes nas competições. Os clubes de eixo acabam tendo mais vivências competitivas, enquanto na região nordeste as equipes têm uma menor competitividade em relação à quantidade de jogos. Isso dificulta trazer atletas mais qualificadas, dificulta no aspecto de você gerar competitividade e no desenvolvimento de um processo de médio e longo prazo”, disse o treinador.

Apesar do calendário positivo, o comandante também deixou claro que melhorias ainda devem ser feitas, como um segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série A1. Atualmente, com 16 times, as equipes só realizam 15 jogos na primeira fase. Os oito melhores avançam às quartas de final, decidida em partidas de ida e volta, como as semifinais e a grande final.

“A gente pode pensar, por exemplo, em fazer um campeonato com ida e volta, aí já garantiria, pelo menos, 30 jogos ao longo do ano para as equipes. Que bom que nós temos mais competições, como o retorno da Copa do Brasil, que é importante, mas é um torneio que, se perder, tá fora. Acho que é muito bom o crescimento, só que vale uma reflexão maior sobre a quantidade de jogos”, opinou o comandante.

Com quatro grandes competições, Felipe Freitas projetou a nova temporada da equipe, que será neste sábado, 8, diante do Cruzeiro, pela Supercopa do Brasil. Apesar da grande expectativa, o treinador colocou o pé no chão e afirmou que o primeiro e principal objetivo é permanecer na elite.

“Nós já viemos de um ano muito bom, disputando muitas finais, ganhando títulos, com quantidade de gols, fazendo atletas terem notoriedade nacional, isso é muito importante. Dentre os objetivos que nós temos aqui, um deles é consolidar o futebol feminino. A consolidação não está relacionada simplesmente a você permanecer na Série A, mas é a maneira que você permanece. A gente não quer só ganhar, a gente quer convencer”, disse o professor.

“As expectativas são muito boas. Sabemos que será um ano desafiador e é por isso que nós estamos aqui. Acreditamos que dá pra fazer um excelente ano, uma ótima campanha, com todos os nossos objetivos alcançados para solidificarmos o Bahia nas prateleiras cada vez mais altas”, completou Felipe.

Como consequência dos bons resultados e profissionalização da modalidade no estado, o Bahia tem contado com cada vez mais torcedores no estádio, o que é fundamental para fortalecer o elenco e garantir os triunfos, como destacado pelo treinador das Mulheres de Aço.

“Acho que nos dois últimos anos, os dois títulos do Bahia falaram muito sobre essa aproximação do torcedor, que está mais acostumado a assistir o time feminino. O torcedor é o centro de tudo. Eu acredito que esse vai ser o grande diferencial. Com um futebol feminino mais vistoso, cada vez mais competitivo, o público será construído cada vez mais e eu acredito que a gente está caminhando para isso”, projetou o treinador.

No duelo diante do Cruzeiro, as Mulheres de Aço poderão contar com o público tricolor, sabendo que o mando de campo é do Bahia. O duelo, no dia 8, será no Joia da Princesa, em Feira de Santana, às 19h.