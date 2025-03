Bahia busca primeiro triunfo internacional na história da Libertadores

Contra o Boston River, Bahia vai tentar vencer primeiro jogo fora do Brasil pela Libertadores - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia entra em campo nesta quinta-feira, 6, para um duelo decisivo pela terceira fase da Pré-Libertadores contra o Boston River, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Além da classificação, o Tricolor tem um desafio histórico pela frente: conquistar sua primeira vitória fora do Brasil na principal competição sul-americana.

Desde sua estreia na Libertadores, em 1960, o Esquadrão disputou nove partidas como visitante, mas o único triunfo ocorreu contra o Internacional, no Beira-Rio, em 1989. Na ocasião, Gil Baiano e Zé Carlos garantiram a vitória por 2 a 1, apenas dois dias após o bicampeonato brasileiro. No entanto, todas as outras partidas longe de Salvador terminaram em empate ou derrota.

O retrospecto geral do Bahia fora de casa na Libertadores conta com uma vitória, cinco empates e três derrotas. Um dos episódios curiosos dessa trajetória aconteceu em 1964, quando o time enfrentou o Deportivo Itália, da Venezuela, em dois jogos de mata-mata, ambos disputados no mesmo país.

Na atual edição, a equipe comandada por Rogério Ceni já atuou como visitante na altitude de La Paz, onde empatou por 1 a 1 com o The Strongest. O gol de Willian José naquele confronto trouxe tranquilidade para o jogo de volta, na Fonte Nova, onde o Tricolor venceu por 3 a 0 e avançou de fase. Agora, um novo desafio fora de casa pode marcar um feito inédito para o clube.

Esquadrão empatou por 1 a 1 com o The Strongest nesta terça-feira, 18, no Estádio Hernando Siles | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Caso quebre o tabu e vença o Boston River no Uruguai, o Bahia abrirá vantagem para o duelo de volta, na Arena Fonte Nova, e ficará mais próximo de disputar a fase de grupos da Libertadores pela primeira vez desde 1989.

Retrospecto do Bahia como visitante na Libertadores:

1960: San Lorenzo (ARG) 3 x 0 Bahia – Quartas de final

1964: Deportivo Itália (VEN) 0 x 0 Bahia – Pré-Libertadores

1964: Deportivo Itália (VEN) 2 x 1 Bahia – Pré-Libertadores

1989: Internacional 1 x 2 Bahia – Fase de grupos

1989: Marítimo (VEN) 0 x 0 Bahia – Fase de grupos

1989: Deportivo Táchira (VEN) 1 x 1 Bahia – Fase de grupos

1989: Universitário (PER) 1 x 1 Bahia – Oitavas de final

1989: Internacional 1 x 0 Bahia – Quartas de final

2025: The Strongest (BOL) 1 x 1 Bahia – Segunda fase prévia