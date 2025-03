Tudo pronto! Bahia encerra preparação para enfrentar o Boston River

Jogadores do Bahia durante treino - Foto: Rafael Rodrigues/ E.C Bahia

O Bahia encerrou, na manhã desta quarta-feira, 5, a preparação para o duelo contra o Boston River, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa Libertadores da América. O confronto ocorrerá nesta quinta-feira, 6, no estádio Centenário, em Montevidéu.

No CT Evaristo de Macedo, o elenco iniciou a sessão na academia do clube, com uma ativação física. Na sequência, os atletas foram ao gramado e realizaram um aquecimento com bola.

Ao comando do treinador Rogério Ceni, os jogadores realizaram um trabalho tático em campo reduzido. Na atividade, o técnico fez ajustes de posicionamento e movimentação dos seus comandados.

Com os ajustes finalizados, a delegação tricolor já segue para o Uruguai na tarde desta quarta-feira.