Atleta do Bragantino sofre acidente e pode ter morte cerebral confirmada

Pedro Severino, jogador do Botafogo - Foto: Divulgação/ @pedrao_05

Atleta da base do Bragantino, Pedro Severino, de 19 anos, sofreu um grave acidente na manhã desta terça-feira, 5, na rodovia Rodovia Anhanguera, em São Paulo. O jovem estava indo para Atibaia, onde realizaria o primeiro treino com o Massa Bruta quando colidiu com um caminhão.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Municipal Walder Tebaldi, de Americana, no interior de São Paulo, chegando com um quadro de traumatismo craniano. A assessoria de imprensa do local informou a abertura dos procedimentos para confirmar a morte encefálica.

"Após rigorosa avaliação e seguindo todos os protocolos médicos, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa a abertura do procedimento para a confirmação de morte encefálica do jovem, de 19 anos, vítima de trágico acidente na Rodovia Anhanguera, nesta terça-feira (4).

Para que seja confirmada a morte encefálica, além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares. Esse procedimento pode ter duração de até 24 horas após a abertura do protocolo, que aconteceu às 16h30.

A equipe do Hospital Municipal está prestando todo suporte possível para a família".

O jovem estava acompanhado do meia Pedro Castro, de 18 anos, que também faz parte das categorias de base do Massa Bruta, que apresentou ferimentos leves e já recebeu alta do Hospital.

Pedro é filho do ex-atacante da Seleção Brasileira Lucas Severino, ídolo do Botafogo-SP e do Athletico-PR, com passagens por Corinthians, Cruzeiro e Rennes, da França. O ex-jogador também atuou com o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2000, em Sydney.