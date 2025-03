À lá Superbowl! Copa do Mundo de 2026 terá novidade na final

Gianni Infantino, presidente da Fifa - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

A Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, trará uma inovação histórica: pela primeira vez, um show será realizado no intervalo da final do torneio. A revelação foi feita por Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante uma convenção dedicada a discutir os acordos comerciais da competição. Infantino compartilhou detalhes da decisão, anunciando que o evento acontecerá no último final de semana da Copa, incluindo uma grande atração na Times Square, em Nova York.

O show, que marcará a decisão do torneio, será organizado pela Global Citizen, em colaboração com a Fifa. De acordo com Infantino, a parceria com a Global Citizen tem como objetivo criar um espetáculo que esteja à altura da importância da Copa do Mundo. O presidente da Fifa ainda revelou que Chris Martin e Phil Harvey, membros da banda Coldplay, estarão envolvidos na curadoria da “lista de artistas” que se apresentarão tanto na final quanto na emblemática Times Square, na véspera da decisão.

A escolha do MetLife Stadium, em Nova Jersey, para a realização da grande final da Copa do Mundo de 2026, será acompanhada por esse show histórico durante o intervalo da partida. O evento musical, inédito para o torneio, segue o modelo de grandes eventos como o Super Bowl, da NFL, que também tem um show no intervalo da decisão. Além disso, outros torneios como a Copa América, Libertadores e Sul-Americana já adotaram atrações musicais durante a competição, com apresentações realizadas no intervalo dos jogos.

A Fifa também anunciou que controlará a Times Square durante o último final de semana da Copa, quando serão disputadas as partidas pelo ouro e pelo bronze. Essa movimentação é uma tentativa de criar uma experiência única para os fãs e aumentar ainda mais a grandiosidade da Copa do Mundo de 2026, com a adição de entretenimento de alto nível em locais icônicos.