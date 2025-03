Clássico e duelo de campeões: saiba onde assistir a UCL nesta quarta

Oitavas da Champions: saiba onde assistir aos jogaços desta quarta-feira - Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

A Uefa Champions League segue a todo vapor, com quatro duelos que prometem emoções nesta quarta-feira, 5. Oito equipes entram em campo pelo confronto de ida das oitavs de final dq competição, com direito a clássico nacional e encontro de campeões.

Feyenoord x Inter de Milão

O Feyenoord quer surpreender em casa, mas a Inter de Milão, embalada na Serie A, busca repetir a campanha da última temporada, quando chegou à final da Champions.

Horário: 14h45

Local: De Kuip, Roterdã (Holanda)

Transmissão: TNT Sports e Max

Paris Saint-Germain x Liverpool

Um dos jogos mais esperados desta tarde. O PSG conta com seus craques para vencer em casa, enquanto o Liverpool aposta na experiência na competição para levar vantagem para o jogo de volta.



Horário: 17h00

Local: Parc des Princes, Paris (França)

Transmissão: TNT Sports e Max

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen

Duelo entre dois alemães que vivem grande fase. O Bayern joga em casa e quer se impor, mas o Leverkusen, de Xabi Alonso, vem surpreendendo e quer seguir forte no torneio.

Horário: 17h00

Local: Allianz Arena, Munique (Alemanha)

Transmissão: Space e Max

Benfica x Barcelona

O Benfica confia no apoio da torcida para tentar vencer, mas o Barcelona, com moral, quer sair de Lisboa com um bom resultado.

Horário: 17h00

Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)

Transmissão: SBT, TNT Sports e Max