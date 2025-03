Vitória x Altos: onde assistir, prováveis escalações e mais

Vitória encara o Altos para manter invencibilidade e garantir vaga no Nordestão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 5, às 21h30, no Barradão, para enfrentar o Altos pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Invicto há 20 partidas e vivendo um grande momento na temporada, o Rubro-Negro pode confirmar antecipadamente sua classificação para as quartas de final do torneio regional.

Com 10 pontos somados até aqui, o Leão lidera o Grupo A após vencer Sousa, Ferroviário e Fortaleza, além de empatar com o CRB. O Sport aparece na vice-liderança, com nove pontos, seguido por Fortaleza e CRB, ambos com seis, fechando o G4. Já Ferroviário e Altos têm quatro pontos cada, enquanto Sousa, com três, e Moto Clube, com dois, completam a tabela.

Se vencer o Altos, o Vitória se garante matematicamente na próxima fase da Copa do Nordeste com duas rodadas de antecedência. Isso acontece porque o Ferroviário, atual quinto colocado, ainda pode alcançar a mesma pontuação do Leão, mas terá um confronto direto contra o CRB, impedindo que o time baiano fique fora do G4.

Para o duelo, o técnico Thiago Carpini terá três desfalques importantes. O meia Matheuzinho e o atacante Fabri, ainda em recuperação de lesão, seguem fora. Além deles, o lateral-direito Claudinho, que sofreu uma pancada no joelho durante um treino na última segunda-feira, 3, também será baixa.

Do outro lado, o Altos chega embalado após garantir vaga na semifinal do Campeonato Piauiense com uma goleada por 4 a 0 sobre o 4 de Julho, no último domingo, 2. Na Copa do Nordeste, o time piauiense tenta entrar na zona de classificação do Grupo A. Atualmente, ocupa a sexta posição, com quatro pontos, dois a menos que o CRB, que fecha o G4. Em quatro jogos disputados no torneio, soma uma vitória, um empate e duas derrotas, com quatro gols marcados e cinco sofridos. No estadual, a equipe comandada por Francisco Diá acumula quatro vitórias, três empates e uma derrota.

Transmissão

Onde assistir: TV Aratu, ESPN e Premiere.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Moquisto, Lucas Braga e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Altos: Careca; Rodrigo Negueba, Alberte, Joélcio e Jefferson Vinicius; Marcos Antônio, Diego e Reinaldo; Jonathan, Felipe Sales e Rodrigão. Técnico: Francisco Diá.