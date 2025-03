Pepê celebra chegada ao Vitória: "realizado"

Pepê foi apresentado pelo diretor de futebol Manoel Tanajura Neto - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória apresentou oficialmente o meia Pepê nesta terça-feira, 4, na Toca do Leão. O 16º reforço rubro-negro assinou vínculo com o rubro-negro baiano até o final de 2027.

Formado na base do Flamengo, o meio-campista fez um resumo da carreira e se diz realizado com a oportunidade de vestir o manto vermelho e preto nesse novo ciclo profissional.

"Eu não gosto muito de falar de mim. Em minha carreira eu consegui realizar todos os meus sonhos. Comecei no Flamengo muito menino. Saí de lá com 26 anos e fui para o Cuiabá, clube que sou muito grato. Conheci minha esposa naquela cidade. No Grêmio também fui muito feliz, mas acho que era necessário uma mudança, um novo ciclo. O Grêmio me chamou para conversar sobre uma renovação, mas eu senti a necessidade de começar um novo ciclo. Estou muito feliz, realizado de estar aqui. O Vitória fez um esforço para que eu estivesse aqui. Creio que vai ser uma jornada maravilhosa, com muitas vitórias e conquistas", disse inicialmente.

Recém-chegado, Pepê realizou apenas um treinamento comandado pelo técnico Thiago Carpini. Motivado, ele espera se adaptar o mais rápido possível para ser incorporado ao elenco.

"Eu treinei só ontem até agora. Tem outro treino agora pela tarde. É tudo muito recente, eu acho que preciso me adaptar o mais rápido ao clube e à comissão técnica. Vou fazer de tudo para que isso aconteça. Sobre o jogo de amanhã, acredito que vai ser um grande jogo, e com humildade vamos conseguir a vitória para dar um passo importante na competição", comentou.

Versátil, Pepê pode atuar como segundo volante ou como um meia de articulçação no ataque. Ele se coloca a disposição para jogar em qualquer das duas posições.

"A posição que eu mais gosto é como segundo volante, é onde me sinto melhor. Mas eu estou aqui para ajudar o professor, ajudar o clube. O que for melhor para todos eu estou à disposição, seja de meia ofensivo ou também pela beirada. Mas onde eu me sinto mais confortável é segundo volante, podendo participar da construção de jogo saindo de trás", revelou.

Pepê comentou sobre o primeiro encontro com a torcida rubro-negra no Barradão e recordou da festa da galera colossal no jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão de 2024.

"O joguei aqui ano passado, o Barradão é realmente muito complicado de jogar. A torcida inflama, vem junto. Fico feliz que agora eu faço parte disso, de ter o apoio da torcida. Estou aqui para ajudar, seja dentro de campo ou no banco. Estou aqui para ajudar meus companheiros, acho que isso que importa. Ajudar o Vitória a sair com as vitórias em todos os jogos", concluiu.