Artilheiros e craques artilheiros

Endrick em campo com a camisa da Seleção Brasileira - Foto: Javier Torres /AFP

“Ainda Estou Aqui”, o melhor filme internacional conta com enorme sensibilidade, simplicidade e emoção, sem espetacularização e efeitos especiais, a vida de uma família decente e humana, atormentada pela ditadura. Vendo o filme parece que estamos dentro da casa. Talento é tornar simples o que é complexo.

Lembrei-me da época, 1971, um ano depois da conquista da Copa do Mundo e um ano antes da Copa das Confederações, quando o Brasil ganhou a final contra Portugal por 1x0, no Maracanã. Eu, que joguei improvisado de centroavante na copa de 1970, atuei na posição de Pelé, que já tinha se despedido da seleção, que era a mesma posição que eu atuava no Cruzeiro.

A seleção se hospedava no Hotel das Paineiras, perto do Cristo Redentor. Treinávamos, com frequência, na Urca, onde foi filmado Ainda Estou Aqui. Nas folgas, descia de bondinho que passava atrás do hotel até o bairro Santa Tereza. Daí ia passear no Leblon, onde ficava a casa que não existe mais da família Paiva. Gostava de andar pelo Arpoador para ver o por do sol e quem sabe encontrar os meus ídolos literários, como Fernando Sabino e outros, que costumavam se encontrar no bar Barril.

Entre os anos de 69 e 72, dei uma entrevista no Pasquim, quando critiquei a ditadura e a falta de liberdade. Pouco tempo depois, alguém que não conhecia, me telefonou, disse que era meu admirador e no final me alertou para ter cuidado com o que dizia. Como mineiro, até hoje desconfio que fosse um aviso do poder.

Viajo no tempo e chego ao mundo atual. Impressiona-me as altíssimas quantias nas contratações, vendas e salários do futebol brasileiro. Os melhores jogadores de outros países sul americanos que não estão na Europa atuam no Brasil. As equipes são seleções do continente. A língua é o portunhol, acompanhada pelo português de Portugal, devido à presença de tantos treinadores portugueses.

De onde vem tanto dinheiro? São várias as fontes, especialmente das casas de apostas, que invadiram o futebol brasileiro. Craques, ex-craques e até jornalistas se tornaram garotos propagandas das casas de apostas. Só falta o presidente da CBF gravar um comercial.

Basta um clique no celular para fazer apostas. Por causa da ilusão de que vai lucrar, o apostador gasta o dinheiro que seria essencial para pagar as contas e viver. Mais grave ainda é o aumento dos viciados no jogo, influenciados pela propaganda, que pode ter graves consequências.

Alguns clubes brasileiros passaram a contratar até jogadores que estão na Europa. O Palmeiras, que arrecadou uma fortuna com a venda de vários jovens para a Europa, pagou quase duzentos milhões de reais para trazer o centro avante Vitor Roque. Ele poderá ser um ótimo reforço, mas não há nenhuma certeza. Vitor Roque foi mal no Barcelona e no Betis, da Espanha. Diferentemente de Endrick, que está na reserva do Real Madrid, mas que Ancelotti aposta que se tornará um craque, o Barcelona não teve essa esperança com Vitor Roque e preferiu negociá-lo com o Palmeiras.

Endrick e Vitor Roque são artilheiros. Ainda não são craques. É preciso separar os artilheiros dos craques artilheiros. O que encanta não é só o número de gols.