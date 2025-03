Dirigente do Atlético-MG confirma acordo com o zagueiro Vitor Hugo

Vitor Hugo está a caminho do Atlético-MG - Foto: Divulgação / EC Bahia

Paulo Bracks, Chief Sports Office (CSO) do Atlético-MG, confirmou que o clube tem um acordo com o Bahia pela cessão por empréstimo do zagueiro Vitor Hugo. Ele admitiu que o jogador foi um pedido do técnico Cuca para reforçar o elenco alvinegro.

“A gente tem um pré-acordo com o Bahia, para empréstimo em composição de elenco. Um jogador que tem as características que buscamos, de perna esquerda (dominante), experiência e que já trabalhou com a comissão técnica. Está previsto para vir nos próximos dias somar ao elenco”, comentou Bracks.



Com a abertura da janela de exceção idealizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no próximo dia 11, a tendência é que Vitor Hugo desembarque na Cidade do Galo e se apresente à comissão técnica na próxima semana.

“Está previsto para vir nos próximos dias para somar. É um movimento complementar à chegada do Iván Roman, que já está integrado e é um ativo. Sempre que possível vamos fazer esse equilíbrio no elenco, o que não deixa de ser uma linha de sucessão”, concluiu o dirigente.

Contratado em 2023 pelo Bahia, Vitor Hugo foi emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, na temporada passada e também não recebeu muitas oportunidades, atuando em apenas 10 partidas. Desde que retornou ao Esquadrão de Aço, o defensor fez somente dois jogos, totalizando cerca de 59 minutos vestindo a camisa do Tricolor.