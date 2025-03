Boston River x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia enfrenta o Boston River nesta quinta-feira, 6 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está prestes a iniciar sua jornada final rumo à fase de grupos da Libertadores 2025. Na noite desta quinta-feira, 6, o time comandado por Rogério Ceni visita o Boston River, no estádio Centenário, em Montevidéu, pelo jogo de ida da última fase preliminar do torneio, marcado para às 21h30.

O Bahia tem dois objetivos históricos nesta fase: garantir a vaga na fase de grupos, o que não acontece desde 1989, e conquistar sua primeira vitória fora do Brasil na principal competição sul-americana. Desde a sua estreia na Libertadores, em 1960, o Esquadrão disputou nove partidas como visitante, mas o único triunfo ocorreu contra o Internacional, no Beira-Rio, também em 1989. Nas demais oportunidades, o time teve um retrospecto de cinco empates e três derrotas.

Com destaque na temporada e herdeiro da camisa 9 do Bahia após a saída de Everaldo, o atacante Lucho Rodríguez é uma das principais esperanças do time para este duelo. O uruguaio tem uma relação de conhecimento com o Boston River, seu antigo rival, tendo enfrentado a equipe em algumas ocasiões quando defendia outras equipes do Uruguai, como o Liverpool e o Progresso. O retrospecto de Lucho contra o Boston River conta com dois gols e três vitórias em cinco confrontos.

Do outro lado, o Boston River vive um momento de reconstrução, com o objetivo de alcançar sua primeira fase de grupos na história da Libertadores. Na fase anterior, a equipe uruguaia superou o Ñublense, do Chile, com um agregado apertado de 2 a 1. No entanto, o ano de 2025 não começou de maneira favorável para o time, que tem apenas uma vitória em seis jogos. O elenco passou por uma reformulação, mas o início de temporada ainda reflete as dificuldades enfrentadas em 2024, ano que terminou com uma sequência de derrotas.

Transmissão

Onde assistir: Paramount +.

Prováveis escalações

Boston River: Antúnez; Acosta, Gómez, Bortagaray e Martínez; Vera, Chiappini e Barcia; López, Adamo e Gutiérrez. Técnico: Jádson Viera.

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu, Ramon Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Ademir, Luciano Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.