Elenco do Bahia recebe apoio da torcida em embarque para Montevidéu

Rogério Ceni com torcedores do Bahia no Aeroporto - Foto: Divulgação | ECBahia

Foi nos braços do seu torcedor que o Bahia se despediu de Salvador e embarcou para Montevideo, no Uruguai, palco do confronto de ida contra o Boston River, pela terceira fase da Copa Libertadores. O elenco do Esquadrão de Aço recebeu o apoio da Nação Tricolor na tarde desta quarta-feira, 5, no Aeroporto Internacional de Salvador.

O jogo contra o clube uruguaio acontece nesta quinta-feira, 6, às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A partida de volta, na Arena Fonte Nova, está marcada para o dia 13 de março, no mesmo horário, e decidirá quem avançará para a fase de grupos da competição internacional.

Torcedora se emociona ao encontrar elenco do Bahia no aeroporto | Foto: Divulgação | ECBahia

Confira:

Os ingressos para o segundo duelo, inclusive, começam a ser vendidos no próximo domingo, 9, apenas para sócios. O check-in, entretanto, será aberto nesta sexta-feira, 7. Vale mencionar que, na reestreia do Tricolor na Libertadores, contra o The Strongest, a comercialização de bilhetes não chegaram a abrir para o público geral devido a grande procura dos sócio-torcedores.